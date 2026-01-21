Van 82 mil viviendas para Michoacán: Sedatu

Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 82 mil viviendas se construirán en la entidad como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, anunció la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel.

Durante la entrega de las primeras 48 casas en Villas del Oriente, especificó que estas 82 mil forman parte de la estrategia nacional, que son mil 800 viviendas, donde no solo participa Infonavit, sino también Conavi y Fovissste.

