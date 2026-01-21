Entregan primeras viviendas del Bienestar al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles inició la entrega de viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” en una zona cercana al fraccionamiento Villas de Oriente, en Morelia, donde autoridades federales y estatales encabezaron la entrega de las primeras 48 casas de un total de 144 proyectadas para esta zona.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que estas viviendas forman parte de un plan integral de desarrollo habitacional en Michoacán, que contempla más de 82 mil acciones de vivienda a través de Infonavit, Conavi y Fovissste, con una inversión superior a los 49 mil millones de pesos en la entidad durante el sexenio. Tan solo el Infonavit prevé construir 50 mil viviendas en el estado.