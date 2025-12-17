Uruapan sin infraestructura cultural: Tamara Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan es uno de los municipios que no cuenta con infraestructura cultural, reconoció la titular de la Secretaría de Cultura, Tamara Sosa Alanís.

En entrevista, indicó que existe la posibilidad de construir un teatro en el municipio, pero que, hasta el momento, no hay recursos etiquetados para ello y se requiere que el Ayuntamiento Municipal proponga un terreno para su edificación.

Recordó que la anterior administración municipal avaló un terreno para esta acción. Sin embargo, la actual administración, dijo, no lo consideró viable.

Aunque destacó que hay voluntad por parte de las autoridades municipales para impulsar la cultura, reconoció que Uruapan es un tema que ha sido olvidado.