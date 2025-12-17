Michoacán

Uruapan sin infraestructura cultural: Tamara Sosa

La Secretaría de Cultura está en la espera de las indicaciones de la Federación para ver las acciones que se realizarán con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
FB/Secretaría de Turismo y Cultura Uruapan
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uruapan es uno de los municipios que no cuenta con infraestructura cultural, reconoció la titular de la Secretaría de Cultura, Tamara Sosa Alanís.

En entrevista, indicó que existe la posibilidad de construir un teatro en el municipio, pero que, hasta el momento, no hay recursos etiquetados para ello y se requiere que el Ayuntamiento Municipal proponga un terreno para su edificación.

Recordó que la anterior administración municipal avaló un terreno para esta acción. Sin embargo, la actual administración, dijo, no lo consideró viable.

Aunque destacó que hay voluntad por parte de las autoridades municipales para impulsar la cultura, reconoció que Uruapan es un tema que ha sido olvidado.

"Nos falta infraestructura cultural en Uruapan, hay que admitirlo; estaremos generando más espacios", agregó.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre si podrían contemplarse acciones dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Sosa Alanís mencionó que, hasta el momento, la dependencia federal no ha anunciado acciones concretas, por lo que está a la espera de la información que se pueda generar para trabajar por el bien del estado y de Uruapan.

