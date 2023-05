Una realidad, la falta de medidas de seguridad en mercados: PC Michoacán

Como tal no tenemos algún concentrado en donde podamos decir que son tantos mercados los que no cuentan con medidas de seguridad, sin embargo, te puedo decir que la gran mayoría, muchos, son instalaciones hechizas, no cumplen con las medidas de seguridad en cuanto a la instalación y a lo que ellos tienen que tener para combatir en caso de un siniestro", señaló Ramírez Cisneros.