Ultimo día para obtener 90% de descuento en el registro de marca: Sedeco

Los grupos que pueden acceder a este apoyo son personas artesanas, microemprendedoras, adultas mayores, jóvenes emprendedoras, personas con discapacidad intelectual, cooperativas que atienden a estos sectores, así como integrantes de pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes.

La dependencia estatal reiteró que hoy es el último día para enviar el formulario y solicitar la Carta de Persona Beneficiaria, documento indispensable para continuar con el trámite de registro ante el IMPI en septiembre.

Para orientación y capacitación, Sedeco pone a disposición el número de WhatsApp 443 265 8613, donde se brinda acompañamiento en línea o presencial a las y los interesados; así como la liga de registro forms.gle/9RH8uGAydDDRWWaW6