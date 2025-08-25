Ultimo día para obtener 90% de descuento en el registro de marca: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) recordó que este lunes 25 de agosto, hasta las 13:00 horas, cierra la convocatoria para solicitar la Carta de Persona Beneficiaria de la campaña Marcas 2025.
Este programa permite acceder a una reducción del 90 por ciento en la tarifa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que significa que el costo de 3 mil 126 pesos baja a 312 pesos para el estudio de una solicitud de registro de marca, aviso comercial o nombre comercial.
Los grupos que pueden acceder a este apoyo son personas artesanas, microemprendedoras, adultas mayores, jóvenes emprendedoras, personas con discapacidad intelectual, cooperativas que atienden a estos sectores, así como integrantes de pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes.
La dependencia estatal reiteró que hoy es el último día para enviar el formulario y solicitar la Carta de Persona Beneficiaria, documento indispensable para continuar con el trámite de registro ante el IMPI en septiembre.
Para orientación y capacitación, Sedeco pone a disposición el número de WhatsApp 443 265 8613, donde se brinda acompañamiento en línea o presencial a las y los interesados; así como la liga de registro forms.gle/9RH8uGAydDDRWWaW6
RPO