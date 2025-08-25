Aumento salarial, clave para reducir niveles de pobreza: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El salario mínimo en México ha tenido un crecimiento histórico de más del 100 por ciento en los últimos años, lo que representa un impacto positivo directo en la economía de las y los trabajadores, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

El funcionario resaltó que en 2020 el salario mínimo era de 123 pesos, en 2023 aumentó a 172 y para 2024 llegó a 248 pesos. Resultado del incremento indica que el salario mínimo alcanzó un alza del 102 por ciento del 2020 al 2024, lo que hoy mejora la calidad de vida de miles de familias.