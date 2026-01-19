Tras denuncias por contaminación, anuncian plan contra enfermedades renales en el oriente de Michoacán

Las acciones se enfocarán de manera prioritaria en municipios del oriente michoacano, en particular Hidalgo y Zinapécuaro, así como en Áporo, Irimbo, Jungapeo, Maravatío, Senguio y Tuxpan, donde se desplegará una estrategia integral con enfoque territorial.

Dijo, además, que en las próximas reuniones de los comités de salud pública sobre el tema se invitará a las comunidades indígenas de la zona, a fin de incluir su participación en la estrategia.

Entre las medidas contempladas se encuentran el fortalecimiento y potencialización del tratamiento de aguas, la realización de ultrasonidos renales familiares, campañas de salud y educación comunitaria, así como programas de inclusión laboral para personas que viven con enfermedades renales, entre otras acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y reducir los factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

Finalmente, Zepeda Villaseñor subrayó que esta intervención representa un compromiso firme del Gobierno de Michoacán para atender de fondo una problemática histórica, con una visión integral que articula salud pública, cuidado ambiental y desarrollo social, en coordinación con las comunidades afectadas.