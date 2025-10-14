Transforma Tu Fiscalía recoge propuestas en Morelia para mejorar justicia

En representación de los municipios de la región, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, resaltó que la seguridad es la base del desarrollo. “Cuando la justicia flaquea, la cultura colapsa y las oportunidades se desvanecen. El PPD debe ser un instrumento de bienestar para nuestras comunidades”, señaló, reiterando el respaldo de los ayuntamientos a esta transformación institucional.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Hugo Alberto Gama Coria, refrendó la coordinación institucional con la FGE para fortalecer la Tríada Investigadora mediante capacitación constante, innovación tecnológica y combate a la corrupción, enfatizando que la justicia debe ser un compromiso compartido, no una tarea aislada.

En un ejercicio de diálogo plural, representantes de la sociedad civil y la academia compartieron propuestas en temas como justicia ambiental, protección animal, atención a personas con discapacidad, igualdad de género y derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Entre ellos participaron Esmeralda Cerda Pizano (Ghapad A.C.), Mateo Castillo Ceja (UMSNH), Yareni Karla Pérez Vega (Red Nacional de Mujeres Sordas), Guillermo Maldonado Silva (Pride Michoacán A.C.), Gretel Eunise Castorena Escalera (feminista y docente universitaria) y Roberto Ramírez Delgado (Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán).

Con la instalación de siete mesas de trabajo, la Fiscalía abrió un nuevo capítulo en la construcción colectiva del PPD: un documento que no solo reflejará la realidad de Michoacán, sino que será el punto de partida para una justicia con rostro humano, donde la voz ciudadana sea la base de la transformación de la procuración de justicia en la entidad.