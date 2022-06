Trabajadores ahora podrán comprar terrenos con crédito Infonavit

“Es un producto que puede ayudar mucho a estos trabajadores que van iniciando, pero atiende varias cosas, los que van iniciando y quieren adquirir una vivienda, pero aún no les alcanza pero sí para un terreno, es una posibilidad, no solo puede porque no te alcanzo, puede ser porque tú decides dónde vivir, comprar un terreno te permite eso”, mencionó.

Detalló que para acceder al crédito de hasta un millón 900 mil pesos, según el ahorro que tenga, el terreno debe cumplir con ciertas características como que se debe contar con título de propiedad o escritura, no pueden ser comunales o ejidales, contar con los servicios de agua, luz y drenaje, con vialidades, así como en un radio no mayor de 2.5 kilómetros, servicios educativos, de salud y de abastecimiento.

Sergio Adem indicó que los financiamientos para el Crediterreno cuentan con una tasa de interés anual de 6.5% como mínimo y 8.2% como máxima, con la idea de que pague menos el que menos gana, además de que se requieren 980 puntos para poder acceder al terreno, mil menos que para el crédito de una vivienda.

Recordó que para tener los puntos Infonavit se toma en cuenta el salario del trabajador, la antigüedad en el trabajo, continuidad laboral, que la empresa pague sus cuotas correspondientes.

El delegado del Infonavit indicó que para solicitar el financiamiento debes elegir el terreno que cumpla con los requisitos, ingresar al portal micuenta.infonavit.org.mx para seleccionar el valuador y dictamen técnico, identificar el monto de tu crédito en la opción “Me interesa un crédito”, completar el curso “saber más decidir mejor”, integrar el expediente con los documentos solicitados y llenar la solicitud de crédito e inscribir el crédito en el CESI más cercano.

