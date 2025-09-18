Tingambato, sede del arranque del programa federal Grupos Vecinales por la Paz

Tingambato, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) inauguró en Tingambato el nuevo programa federal Grupos Vecinales por la Paz (Guvepaz), gestionado por el secretario Ejecutivo, César Erwin Sánchez Coria, ante el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer el tejido social y construir entornos más seguros.
Durante el evento de arranque, se inauguró el taller de estilismo del grupo vecinal “Princesas Guerreras”, el cual fue equipado con insumos y herramientas para que las y los vecinos puedan desarrollar habilidades productivas. Además, se dio inicio a las capacitaciones del taller con un curso de maquillaje y peinado, con el propósito de impulsar la autonomía económica de las participantes y fortalecer la convivencia comunitaria.
Con esta primera acción en Tingambato, el SESESP reafirma su compromiso de llevar a más municipios programas que promuevan la participación ciudadana, reconstruyan la confianza entre la sociedad y sus autoridades, y generen entornos de paz, bienestar y oportunidades para niñas, niños y jóvenes.
