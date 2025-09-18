Tingambato, sede del arranque del programa federal Grupos Vecinales por la Paz

Durante el evento de arranque, se inauguró el taller de estilismo del grupo vecinal “Princesas Guerreras”, el cual fue equipado con insumos y herramientas para que las y los vecinos puedan desarrollar habilidades productivas. Además, se dio inicio a las capacitaciones del taller con un curso de maquillaje y peinado, con el propósito de impulsar la autonomía económica de las participantes y fortalecer la convivencia comunitaria.