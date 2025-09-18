Michoacán

Tingambato, sede del arranque del programa federal Grupos Vecinales por la Paz

Busca fortalecer tejido social y construir entornos más seguros para la población
Tingambato, sede del arranque del programa federal Grupos Vecinales por la Paz
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Tingambato, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) inauguró en Tingambato el nuevo programa federal Grupos Vecinales por la Paz (Guvepaz), gestionado por el secretario Ejecutivo, César Erwin Sánchez Coria, ante el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer el tejido social y construir entornos más seguros.

Este programa federal permitirá replicar en todo el país acciones de organización comunitaria, capacitación en prevención, apoyo a proyectos productivos y recuperación de espacios públicos.

Durante el evento de arranque, se inauguró el taller de estilismo del grupo vecinal “Princesas Guerreras”, el cual fue equipado con insumos y herramientas para que las y los vecinos puedan desarrollar habilidades productivas. Además, se dio inicio a las capacitaciones del taller con un curso de maquillaje y peinado, con el propósito de impulsar la autonomía económica de las participantes y fortalecer la convivencia comunitaria.

“El programa Guvapaz coloca a la comunidad en el centro de la estrategia de prevención; son las y los vecinos quienes identifican riesgos, se capacitan y trabajan junto con las autoridades para recuperar espacios públicos, recibir apoyos para sus proyectos productivos y fortalecer la cohesión social”
destacó Sánchez Coria

Con esta primera acción en Tingambato, el SESESP reafirma su compromiso de llevar a más municipios programas que promuevan la participación ciudadana, reconstruyan la confianza entre la sociedad y sus autoridades, y generen entornos de paz, bienestar y oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Te puede interesar:
SSP refuerza seguridad en Buenavista tras ataque a presidenta municipal
Tingambato, sede del arranque del programa federal Grupos Vecinales por la Paz

RPO

Tingambato
Grupos Vecinales por la Paz

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com