SSP refuerza seguridad en Buenavista tras ataque a presidenta municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fuerzas estatales y federales reforzaron el operativo de seguridad en el municipio de Buenavista Tomatlán, luego de que la presidenta municipal, Irma Moreno Mendoza, sufriera una agresión con disparos de arma de fuego mientras se trasladaba en su vehículo particular.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que, a pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Los disparos habrían sido realizados desde una zona elevada, cuando la alcaldesa circulaba por la carretera Apatzingán-Buenavista, a la altura del acceso a la caseta de policía municipal.

En respuesta al hecho, elementos de seguridad estatal y federal intensificaron su presencia en la zona como medida preventiva para garantizar la integridad de funcionarios y ciudadanos.

