TEEMICH ordena emitir convocatoria para Encargatura del Orden en el fraccionamiento La Hacienda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado ordenó a las autoridades del Ayuntamiento de Morelia emitir la convocatoria para la elección en la encargatura del orden del Fraccionamiento La Hacienda de esta capital.

En el juicio de la ciudadanía TEEM-JDC-243/202 promovido por José Alfredo Almaguer Morales, por su propio derecho y en su calidad de vecino del Fraccionamiento La Hacienda, en esta ciudad, en contra del Ayuntamiento de Morelia y otros, por la supuesta omisión de aprobar y emitir la convocatoria para la elección de la encargatura del orden de la citada demarcación territorial; cuestión que, desde su concepto, le irroga una vulneración su derecho político-electoral de votar y ser votado.