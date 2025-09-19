Gobierno de Morelia y TEEMICH colocan primera piedra de nueva sede

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En representación del presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, participó en la colocación de la primera piedra y develación de la placa de lo que será la nueva sede del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH).

En su mensaje, Vásquez Pérez destacó que este acto simboliza no solo el inicio de una obra física, sino también el firme compromiso con la justicia, la legalidad y la democracia en la entidad.

Recordó que este proyecto fue posible gracias al acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo el 19 de septiembre de 2023, mediante el cual el Ayuntamiento de Morelia resolvió como procedente la solicitud presentada por la magistrada presidenta, Alma Rosa Bahena Villalobos, para la donación y/o comodato de un inmueble que hoy será el espacio destinado a la construcción del Tribunal.