SSP y Defensa desactivan 7 artefactos explosivos en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa, agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron y desactivaron siete artefactos explosivos improvisados en la localidad de Felipe Carrillo Puerto mejor conocido como La Ruana.

Tras atender un reporte del C5 Michoacán que informaba la presencia de civiles armados en la zona, los oficiales del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligros de la Guardia Civil en conjunto con el personal del Ejército Mexicano activaron patrullajes en las inmediaciones del municipio y brechas aledañas.