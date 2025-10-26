Criminales se enfrentan a balazos en "La Ruana" y colocan explosivos en un puente

Tras varios minutos la contienda criminal se alejó hacia la zona cerril, sin embargo, en su huida uno de los grupos colocó dos artefactos explosivos improvisados sobre el puente conocido como "La Rampa", cercano a la avenida Guadalupe Victoria.

Por lo anterior en la zona se desplegó un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales para reestablecer el orden, mientras que el puente en mención fue resguardado para que posteriormente personal especializado en el manejo de explosivos y materiales peligrosos realizará su desactivación controlada.

Sin que hasta el momento se tenga reporte de personas lesionadas, fallecidas o detenidas, tras estos hechos de violencia.