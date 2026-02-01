Michoacán

SSP reporta estables a agentes heridos por explosivo en la sierra de Tepalcatepec

ILUSTRATIVA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó que los dos agentes lesionados durante un operativo en la región de Tepalcatepec se encuentran estables y continúan bajo atención médica.

A través de redes sociales, el funcionario compartió que acudió al hospital en Apatzingán donde los uniformados reciben tratamiento, y aseguró que ambos “reciben atención médica y su estado de salud se reporta estable”.

Los policías resultaron heridos tras la activación de un explosivo improvisado tipo mina terrestre durante un despliegue operativo en la zona serrana de Tepalcatepec, el pasado jueves 29 de enero. El hecho ocurrió cuando las fuerzas de seguridad buscaban a personas armadas que previamente habían atacado a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Finalmente, Cruz Medina destacó que se mantiene la coordinación operativa entre las distintas corporaciones para dar seguimiento a los hechos y garantizar la seguridad en la región.

