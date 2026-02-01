SSP reporta estables a agentes heridos por explosivo en la sierra de Tepalcatepec

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó que los dos agentes lesionados durante un operativo en la región de Tepalcatepec se encuentran estables y continúan bajo atención médica.

A través de redes sociales, el funcionario compartió que acudió al hospital en Apatzingán donde los uniformados reciben tratamiento, y aseguró que ambos “reciben atención médica y su estado de salud se reporta estable”.