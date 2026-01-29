Enfrentamientos en Tepalcatepec dejan tres abatidos y dos uniformados heridos

Tepalcatepec, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves, la zona serrana de Tepalcatepec fue escenario de enfrentamientos armados, en los que fuerzas del orden abatieron a tres presuntos delincuentes y, en otro hecho, dos uniformados resultaron gravemente heridos tras el estallido de un explosivo improvisado tipo mina, de los colocados por grupos criminales.

Primeramente, en las cercanías de la localidad de Corralitos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que realizaban labores operativas, fueron atacados por una célula de sujetos fuertemente armados, por lo que, al repeler la agresión, tres de los hostiles fueron neutralizados.

En la misma zona, personal de la Base de Operaciones Interinstitucionales fue blanco de un ataque con disparos de arma de fuego en las faldas del cerro y, al responder al fuego enemigo, lograron que los pistoleros huyeran sin que se reportaran bajas de ninguno de los dos bandos.