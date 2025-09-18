Alcaldesa de Buenavista, ilesa tras reporte de disparos; investigan si fue ataque directo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Buenavista Tomatlán, Irma Moreno Mendoza, resultó ilesa tras registrarse detonaciones de arma de fuego mientras circulaba por la carretera Apatzingán-Buenavista, a la altura del acceso a la caseta de la Policía Municipal.

De acuerdo con información de RED 113, los hechos ocurrieron este jueves cuando la alcaldesa viajaba a bordo de una camioneta oficial.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de un ataque directo en su contra. Las autoridades señalaron que la zona desde donde provinieron los disparos está considerablemente retirada, lo que dificulta determinar la intención del suceso.

Pese a la incertidumbre, se implementó un operativo de seguridad para resguardar a la funcionaria y su equipo. Ninguna persona resultó herida.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de una agresión directa o de disparos aislados en una región que históricamente ha enfrentado problemas de violencia.

rmr