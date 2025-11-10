Sin descartar, que actor político esté detrás del homicidio de Carlos Manzo: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No descartó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ninguna línea de investigación, entre ellas, que haya un actor político detrás del homicidio del exedil Carlos Manzo Rodríguez, que ocurrió el 1 de noviembre de este año.
Este lunes, en encuentro con medios de comunicación, el gobernador dijo que hay líneas de investigación abiertas en todos los sentidos, por lo que apuntó que deben estar atentos a cualquier situación y que, desde que falló la escolta personal, se debe trabajar el tema.
"Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar. Tenía ocho escoltas personales y 14 de la Guardia Nacional. Su equipo de seguridad más personal fue seleccionado por el presidente", dijo Bedolla.
El mandatario comentó que se está en la línea de investigación revisando parcialmente qué fue lo que ocurrió para que se flexibilizara el cuerpo de seguridad y por qué se dio el abatimiento del menor de edad que disparó contra el edil en el mismo lugar.
Lo que sí aseguró es que las personas involucradas en el homicidio forman parte de la delincuencia organizada, por lo que sigue trabajando para saber cuál fue el motivo real del asesinato, que ocurrió el 1 de noviembre durante el décimo octavo Festival de Velas en Uruapan.
"Tenemos que estar atentos a cualquier tema. No se puede descartar ninguna línea de investigación, desde que haya fallado su círculo de seguridad, su escolta o si hay algo más atrás del homicidio", agregó.
rmr