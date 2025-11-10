Sin descartar, que actor político esté detrás del homicidio de Carlos Manzo: Bedolla

Este lunes, en encuentro con medios de comunicación, el gobernador dijo que hay líneas de investigación abiertas en todos los sentidos, por lo que apuntó que deben estar atentos a cualquier situación y que, desde que falló la escolta personal, se debe trabajar el tema.

"Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar. Tenía ocho escoltas personales y 14 de la Guardia Nacional. Su equipo de seguridad más personal fue seleccionado por el presidente", dijo Bedolla.