Sigue la crisis limonera en la Tierra Caliente de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi un mes del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez en la región de Tierra Caliente de Michoacán, el precio de los cítricos no se ha estabilizado, la tendencia de homicidios continúa al alza y la extorsión sigue latente.

Informes del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Apatzingán advierten que, si bien hay un repunte en el precio, este sigue siendo inferior a los $5. La última estimación, correspondiente a la semana que recién concluyó, fue de apenas $4.90 por kilogramo, en el mejor de los casos.

Esta cifra aún se encuentra por debajo de los costos que Bravo Manríquez había señalado como necesarios para que regresara la rentabilidad económica a la producción de cítricos en la región.

El panorama es complejo. La postura oficial de las autoridades de gobierno refería que, durante noviembre, se recuperaría el precio del cítrico como parte de la dinámica entre la demanda y la oferta de los productos nacionales. No fue así. Los únicos datos que muestran una tendencia al alza son los de extorsión y homicidio, según lo informado por el propio Observatorio, el cual se basa en datos recabados de notas periodísticas.