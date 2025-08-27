Siete detenidos y 10 armas aseguradas en Huaniqueo: SSP

Huaniqueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policías locales detuvieron a siete hombres, en posesión de 10 armas de fuego; también se les decomisaron dos vehículos en los que se transportaban, esto durante una acción operativa realizada en este municipio.

Al efectuar un despliegue para búsqueda de personas en la cabecera de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la FGE, y las policías de Huaniqueo y Coeneo sufrieron una agresión por parte de siete civiles armados, por lo que de manera inmediata fueron neutralizados, sin que los uniformados presentaran lesiones.