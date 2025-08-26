Identifican a agresores de autoridades en Huaniqueo; son investigados por tentativa de homicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción interinstitucional llevada a cabo en Huaniqueo y tras un enfrentamiento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC), detuvieron a siete personas en posesión de armas de uso exclusivo.

Como parte de las tareas de investigación y búsqueda de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de agosto, en la tenencia de Teremendo de los Reyes, municipio de Morelia, el personal de las diversas corporaciones se desplegó a localidades aledañas.

Esta tarde, al encontrarse en el municipio de Huaniqueo, los agentes investigadores, así como los elementos castrenses y de seguridad, fueron agredidos por un grupo de personas que, desde un inmueble, accionaron armas de fuego en su contra, ataque que fue repelido por los uniformados.