Identifican a agresores de autoridades en Huaniqueo; son investigados por tentativa de homicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción interinstitucional llevada a cabo en Huaniqueo y tras un enfrentamiento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC), detuvieron a siete personas en posesión de armas de uso exclusivo.
Como parte de las tareas de investigación y búsqueda de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de agosto, en la tenencia de Teremendo de los Reyes, municipio de Morelia, el personal de las diversas corporaciones se desplegó a localidades aledañas.
Esta tarde, al encontrarse en el municipio de Huaniqueo, los agentes investigadores, así como los elementos castrenses y de seguridad, fueron agredidos por un grupo de personas que, desde un inmueble, accionaron armas de fuego en su contra, ataque que fue repelido por los uniformados.
En este dispositivo, los agentes lograron la detención de Sergio “N”, Álan Eduardo “N”, José Rodolfo “N”, Sandro “N”, Ricardo Daniel “N”, Alexis Sodje “N” y una adolescente de 15 años, a quienes les fueron aseguradas cinco armas largas y cinco cortas.
Las personas detenidas y el armamento asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público que inició Carpeta de Investigación por el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de los servidores públicos. Por lo que corresponde a la persona menor de edad, fue presentada ante el agente del Ministerio Público especializado, mismo que habrá de resolver su situación jurídica.
La FGE continuará con los actos de investigación, toda vez que existes datos que relacionan a los detenidos en otros hechos constitutivos de delito.
Con estas acciones, la FGE reafirma su compromiso mantener acciones firmes y contundentes en el combate a la impunidad en Michoacán.
mrh