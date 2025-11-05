Sheinbaum y Bedolla afinan plan por la paz para Michoacán; primer "borrador", este viernes

Desde su conferencia de prensa, Sheinbaum confirmó que se trabaja de manera conjunta con el gobierno estatal para construir esta estrategia integral, cuyo enfoque principal será la justicia, el desarrollo y la construcción de paz con la participación de la sociedad civil.

"El día de hoy, en la mañana, en el Gabinete de Seguridad estuvo aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Además de temas específicos relacionados con información particular de Michoacán, hablamos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Vamos a trabajar obviamente juntos", expresó.