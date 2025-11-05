Sheinbaum y Bedolla afinan plan por la paz para Michoacán; primer "borrador", este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la reunión del Gabinete de Seguridad realizada por la mañana en Palacio Nacional, donde se revisaron temas específicos del estado y se avanzó en la coordinación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Desde su conferencia de prensa, Sheinbaum confirmó que se trabaja de manera conjunta con el gobierno estatal para construir esta estrategia integral, cuyo enfoque principal será la justicia, el desarrollo y la construcción de paz con la participación de la sociedad civil.
"El día de hoy, en la mañana, en el Gabinete de Seguridad estuvo aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Además de temas específicos relacionados con información particular de Michoacán, hablamos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Vamos a trabajar obviamente juntos", expresó.
La mandataria federal agregó que este mismo miércoles el gobernador sostendrá una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte de los trabajos de diseño y seguimiento de la estrategia.
Sheinbaum también reveló que sostuvo una reunión previa con todo su gabinete federal, en la que se distribuyeron tareas específicas para colaborar en la construcción del plan. Cada dependencia tendrá participación activa en los diálogos con distintos sectores sociales del estado.
“Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan, y los distintos secretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán”, puntualizó.
La presidenta adelantó que se espera tener un primer borrador del plan este viernes por la tarde, una vez concluidas las primeras rondas de diálogo con actores clave del estado, incluyendo comunidades, sectores productivos, víctimas, jóvenes, mujeres y autoridades locales.
rmr