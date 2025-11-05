Michoacán

Apoyo federal a Uruapan, promete Sheinbaum tras recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional

Apoyo federal a Uruapan, promete Sheinbaum tras recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este miércoles Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, tomará protesta como presidenta municipal de Uruapan, en sesión programada del Congreso del Estado.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum relató que sostuvo un encuentro privado con Quiroz, su cuñado y personas cercanas a la familia.

Te puede interesar:
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumirá la alcaldía de Uruapan, adelanta Jucopo
Apoyo federal a Uruapan, promete Sheinbaum tras recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional

"Evidentemente, ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación [...]. Pero también platicamos hacia adelante, ya va a ser la presidenta municipal de Uruapan", expresó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo reiteró su compromiso con el municipio y señaló que el Gobierno de México mantendrá comunicación con las autoridades locales para fortalecer la estrategia “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, implementado tras una serie de hechos violentos en la región.

Te puede interesar:
Bedolla apoya plan de paz de Sheinbaum; participará en mesa de seguridad nacional
Apoyo federal a Uruapan, promete Sheinbaum tras recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional

El anuncio presidencial confirma lo anticipado por el Congreso del Estado, que recibió y turnó a comisiones la propuesta de Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente, para que Grecia Itzel Quiroz García asuma como presidenta municipal sustituta.

rmr

Congreso de Michoacán
grid
Carlos Manzo
edil de Uruapan
Grecia Quiroz

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com