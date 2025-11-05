Apoyo federal a Uruapan, promete Sheinbaum tras recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este miércoles Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, tomará protesta como presidenta municipal de Uruapan, en sesión programada del Congreso del Estado.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum relató que sostuvo un encuentro privado con Quiroz, su cuñado y personas cercanas a la familia.