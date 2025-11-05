Apoyo federal a Uruapan, promete Sheinbaum tras recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este miércoles Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, tomará protesta como presidenta municipal de Uruapan, en sesión programada del Congreso del Estado.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum relató que sostuvo un encuentro privado con Quiroz, su cuñado y personas cercanas a la familia.
"Evidentemente, ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación [...]. Pero también platicamos hacia adelante, ya va a ser la presidenta municipal de Uruapan", expresó la mandataria.
La jefa del Ejecutivo reiteró su compromiso con el municipio y señaló que el Gobierno de México mantendrá comunicación con las autoridades locales para fortalecer la estrategia “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, implementado tras una serie de hechos violentos en la región.
El anuncio presidencial confirma lo anticipado por el Congreso del Estado, que recibió y turnó a comisiones la propuesta de Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente, para que Grecia Itzel Quiroz García asuma como presidenta municipal sustituta.
rmr