Semmujeris respalda veto a Nodal en Morelia y llama a usar recursos para mujeres vulnerables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Hernández Abarca, respaldó el comunicado de la Red Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem), colectiva que rechaza la presentación de Christian Nodal en el Grito de Independencia en Morelia, el 15 de septiembre de 2025, por señalamientos de violencia y control contra su expareja, la cantante argentina Cazzu.

La funcionaria recordó que, como institución, la Semmujeris ha visibilizado y luchado contra las violencias que sufren las mujeres, por lo que apoyó el comunicado de la colectiva feminista.