Sedena niega vuelos de aeronaves extranjeras sobre Michoacán

“Las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del Gabinete de Seguridad. Se realiza un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto y todos estos sobrevuelos que se han realizado durante el presente mes son de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad”, declaró.

En ese sentido, el mando militar enfatizó que no hay presencia de equipos aéreos de otros países operando en México: “No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional. No, no ha habido. Esas que volaron el día de ayer es de una dependencia que integra el Gabinete de Seguridad”, puntualizó.

La declaración ocurre tras la circulación de rumores sobre posibles vuelos de aeronaves no identificadas en diversas regiones del país, incluyendo zonas de Michoacán.