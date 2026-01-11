Sedena niega vuelos de aeronaves extranjeras sobre Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, descartó que aeronaves extranjeras hayan sobrevolado territorio nacional, incluidos los cielos de Michoacán, como se ha especulado en últimos días.
Durante una atención a medios este domingo, el general Trevilla aseguró que los vuelos detectados recientemente corresponden a aeronaves de dependencias mexicanas, integradas en el Gabinete de Seguridad, y que todas las operaciones están bajo estricto control del Centro Nacional de Vigilancia.
“Las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del Gabinete de Seguridad. Se realiza un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto y todos estos sobrevuelos que se han realizado durante el presente mes son de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad”, declaró.
En ese sentido, el mando militar enfatizó que no hay presencia de equipos aéreos de otros países operando en México: “No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional. No, no ha habido. Esas que volaron el día de ayer es de una dependencia que integra el Gabinete de Seguridad”, puntualizó.
La declaración ocurre tras la circulación de rumores sobre posibles vuelos de aeronaves no identificadas en diversas regiones del país, incluyendo zonas de Michoacán.
La Sedena reiteró que actualmente se lleva un monitoreo permanente del espacio aéreo nacional, coordinado por la Fuerza Aérea y el sistema de vigilancia nacional, con el objetivo de garantizar la soberanía y seguridad del país.
