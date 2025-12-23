Sector ganadero pretende incrementar producción de becerros en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, el Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga) pretende incrementar la producción de becerros, indicó este martes el director de esta instancia, Emilio Vieyra Vargas.
Este año, el Cefoga registró la producción de 600 becerros; sin embargo, la meta para el siguiente año es llegar a 800 en los ranchos de dicho Centro, ubicados en los municipios de Ixtlán de los Hervores, Coahuayana, Álvaro Obregón, Nuevo Urecho y Huetamo.
Apenas este martes, el gobierno del estado entregó equipamiento a los ranchos que pertenecen al Cefoga para que incrementen su productividad, ya que las herramientas con las que contaban eran de antaño, lo que dificultaba las actividades, según explicaron.
Vieyra Vargas reconoció que, previo a la presente administración, los ranchos estaban descuidados, pese a tener un potencial alto; no obstante, afirmó que los dejarán en buenas condiciones para la administración que continúe en 2027.
De acuerdo con el ganadero, actualmente en el estado se cuenta con nueve razas de ganado, pero se incorporará el Gyr Lechero, ya que detalló que se trata de un animal con mucha demanda en Michoacán por el valor de la leche, quesos y otros lácteos en general, por lo que próximamente se llegará a 10 razas.
RPO