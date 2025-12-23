Michoacán

Entregan tractores, camionetas y dron a ganaderos de Cefoga

Es una inversión de 10 millones de pesos para seis ranchos en la entidad
GABRIELA SERRALDE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, el gobierno estatal entregó equipamiento a los integrantes del Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga) de Michoacán; se trata de tractores, camionetas y un dron para mejorar dicha actividad productiva.

El director del Cefoga, Emilio Vieyra Vargas, apuntó que el equipo, con una inversión de 10 millones de pesos, va a beneficiar a seis ranchos ubicados en diferentes municipios del estado, como Álvaro Obregón, Ixtlán, Huetamo, Tzitzio, Coahuayana y Nuevo Urecho, que abarcan mil 580 hectáreas en total.

Apuntó que, desde la creación del Centro en 2016, no se había hecho una inversión y entrega de equipo para estos espacios, que cuentan con alrededor de mil 500 cabezas de ganado; mencionó que tenían camionetas que no se cambiaban desde el 2000 o 2004.

“Hay bastante necesidad de ganado, está caro, y necesitamos ser más productivos para satisfacer las necesidades de los ganaderos”, dijo Vieyra Vargas.

El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA), Luis Navarro García, apuntó que este sector ha mejorado en los últimos años, ya que anteriormente también se reportaba el ganado en malas condiciones; no obstante, reconoció la labor del director de Cefoga.

Por último, el diputado local Hugo Rangel Vargas dijo que la entrega del equipo tiene un efecto multiplicador de transferencia de tecnología, y también reconoció la labor del Centro, pues Michoacán cuenta con una vocación productiva histórica en el sector ganadero.

Michoacán
Entrega de tractores
Centro Estatal de Fomento Ganadero

