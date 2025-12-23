Entregan tractores, camionetas y dron a ganaderos de Cefoga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, el gobierno estatal entregó equipamiento a los integrantes del Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga) de Michoacán; se trata de tractores, camionetas y un dron para mejorar dicha actividad productiva.

El director del Cefoga, Emilio Vieyra Vargas, apuntó que el equipo, con una inversión de 10 millones de pesos, va a beneficiar a seis ranchos ubicados en diferentes municipios del estado, como Álvaro Obregón, Ixtlán, Huetamo, Tzitzio, Coahuayana y Nuevo Urecho, que abarcan mil 580 hectáreas en total.