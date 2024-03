Se prepara Huandacareo ante afectaciones de tolvaneras

“Hay asentamientos, producto de que Conagua ha generado concesiones para ello. No me pregunten cómo se ha dado, no fue en mi periodo, ni tampoco en el del ingeniero Camacho, pero se ha venido dando y se van a seguir dando. No son colonias, son ejidos que se han generalizado, bajo muchos ciudadanos de Huandacareo y del municipio de Chucándiro y que ellos tuvieron una logística y le estamos dando seguimiento”.