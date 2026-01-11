Samuel "N" y Josué Elogio "N" sabían del atentado contra Carlos Manzo desde 15 días antes: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los dos nuevos detenidos por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sabían del crimen al menos 15 días antes de que ocurriera, confirmó este domingo el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, en rueda de prensa desde la Ciudad de México.

Se trata de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, quienes de acuerdo con las declaraciones y análisis realizados por la Fiscalía, "reconocen que ambos conocían del hecho y del objetivo sobre el homicidio del presidente Carlos Manzo" desde dos semanas antes del 1 de noviembre, fecha en que fue asesinado.

Samuel “N”, quien era director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, habría compartido información sobre los movimientos del edil durante el Festival de las Velas, así como una fotografía enviada a un grupo donde participaban otros implicados. Esa imagen fue parte clave para reconstruir los hechos.