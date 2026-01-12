Samuel "N" habría dado información de Carlos Manzo a cambio de droga, revelan en audiencia

Fueron dos "grapas" de cocaína las que habría recibido el otrora director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, quien tuvo conocimiento días antes del atentado y no mostró remordimiento alguno, según la declaración de Josué Eulogio.

La relación entre ambos imputados se dio a través de un tercero, quien era familiar de El Viejito. Este, además de ser taxista, se dedicaba a la venta de droga del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Samuel, consumidor frecuente, habría sido enlazado con un mando del CJNG apodado "El M2" para ayudar en la planeación del ataque.

Josué fue el interlocutor, quien recibió la orden de darle droga gratis al exempleado municipal por la información, sobre todo del último día con vida de Manzo Rodríguez.

La detención de El Viejito tuvo lugar en el municipio de Uruapan, derivado de una falta administrativa. Policías municipales lo hallaron orinando en público y fue un día después que decidió declarar y revelar información.

