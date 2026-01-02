Roban vehículo en la Pátzcuaro–Uruapan; uno de los agresores vestía chaleco del Ejército

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo Chirey Omoda 5 fue robado por al menos nueve sujetos, entre ellos uno que presuntamente portaba un chaleco con la leyenda "Ejército Mexicano", informaron autoridades policiales. El hecho ocurrió sobre la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, a la altura de la desviación a Zirahuén.

De acuerdo con las fuentes, el propietario del vehículo también fue despojado de su teléfono celular y de una cantidad de dinero en efectivo. Fue hasta este viernes 2 de enero que la víctima presentó el reporte correspondiente ante las autoridades.

El asalto ocurrió la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando el afectado fue interceptado por una camioneta, desde la cual los agresores le cerraron el paso. A punta de pistola, lo obligaron a entregar su unidad, cuyas placas son PJS-404-E.