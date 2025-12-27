Presunto robo de diamantes en vuelo EY870 causa revuelo en Hong Kong

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un pasajero extranjero denunció el presunto robo de joyas y diamantes durante el vuelo EY870 de Etihad Airways con destino a Hong Kong, en un caso que ha generado atención internacional y preocupación entre viajeros frecuentes.

Según la versión del afectado, el robo ocurrió mientras el avión se encontraba en pleno trayecto. La víctima sospecha que su equipaje de mano fue abierto en los compartimentos superiores, posiblemente por un grupo de pasajeros originarios de China continental, quienes habrían sido detenidos por la policía al aterrizar.

El denunciante afirmó que los supuestos responsables seleccionaron cuidadosamente a sus objetivos, observando equipajes y conductas durante el abordaje y el vuelo. Asegura que incluso habrían tenido acceso previo al manifiesto de pasajeros.