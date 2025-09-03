Reporta Sedeco 3 mil trabajadores del sector aguacatero afiliados al IMSS

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, puntualizó que es necesario que se crezca en materia de formalización en este sector, más porque el año entrante se deben cumplir ciertos requisitos para seguir exportando, principalmente, a los Estados Unidos, entre los que especificó se encuentran los fitosanitarios, el laboral que demuestre la afiliación al Seguro Social de los trabajadores y la no afectación al medio ambiente.

"No vamos a quitar el dedo del renglón, tienen que cumplir, es una industria que da para tener una mayor cobertura y responsabilidad social", agregó.

Puntualizó que dentro de la parametrización que se tiene en la dependencia son 90 mil los empleos en el sector aguacatero en 250 mil huertas, 90 empaques de exportación y en el corte; además se han realizado 26 inspecciones y se han establecido 6 millones de pesos como sanción por incumplimiento a las condiciones generales de trabajo, principalmente la no afiliación al Seguro Social.