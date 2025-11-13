Recorre Harfuch y Trevilla calles y retenes en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recorrieron las calles de Uruapan y los retenes instalados para brindar seguridad a los uruapenses.

Fue alrededor de las 11:30 horas de este jueves cuando las autoridades llegaron al Cuartel de la Guardia Nacional, que está a un costado del aeropuerto, de donde salieron en una patrulla del Ejército México para recorrer las calles y supervisar los retenes.

Esta acción se dio previo a la reunión para dar a conocer el Operativo Paricutín.