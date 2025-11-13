Llega Harfuch a Uruapan bajo fuerte operativo de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En helicóptero y bajo un fuerte operativo de seguridad, arribó a Uruapan el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo.

Después de la reunión que sostuvo esta mañana en la 21 Zona Militar, en la ciudad de Morelia, junto con funcionarios del gabinete estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), Omar García Harfuch llegó al cuartel de la Guardia Nacional Basilia, ubicado a las afueras de Uruapan.

La zona estuvo blindada desde temprana hora y, aunque salió de la capital michoacana alrededor de las 10:30 de la mañana, fue hasta pasada la una de la tarde que los secretarios hicieron presencia en el cuartel.

La visita de los funcionarios en el municipio, conocido como la Perla del Cupatitzio, se dio a 13 días del homicidio del exedil Carlos Alberto Manzo Rodríguez, un hecho que estremeció a la población y que manifestó su inconformidad ante la falta de seguridad a través de una megamarcha en días pasados.

En Uruapan, el ambiente luce tranquilo y las actividades cotidianas avanzan sin mayor percance. Además, entre las calles de la demarcación se observan elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil que vigilan la ciudad para evitar cualquier incidente.

A dicha reunión también llegaron el fiscal Carlos Torres Piña, el secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Aunque se desconoce si también asistió la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiróz.