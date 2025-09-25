Reconoce Fabiola Alanís avances democráticos en gobierno de Alfredo Ramírez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-A cuatro años del primer gobierno de la Cuarta Transformación en Michoacán, hoy tenemos un estado con más garantía de derechos democráticos, con la elección del Poder Judicial y de las autoridades de la Universidad Michoacana, así como el reconocimiento del cuarto orden de gobierno, en los pueblos y comunidades indígenas autónomas, destacó la diputada Fabiola Alanís Sámano.

En el marco de la Sesión Solemne realizada este miércoles, con motivo de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado destacó los diversos avances reportados por el titular del Ejecutivo Estatal, como el impulso del desarrollo de infraestructura carretera y de movilidad urbana en la entidad, así como el fortalecimiento los programas de bienestar.