Pueblo de Opopeo decide autogobernarse; Bedolla celebra la decisión

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a más de 80 comunidades originarias, celebró la decisión y exhortó al Ayuntamiento de Salvador Escalante a respetar la voluntad popular, además de cesar los presuntos actos de desinformación y división entre los habitantes.

"Este día es histórico para Opopeo. La gran mayoría de sus Encargaturas decidieron, con más de 2 mil votos, decir sí al autogobierno", señaló el CSIM en un comunicado oficial.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó públicamente a la comunidad a través de redes sociales:

"Amplia felicitación al pueblo de Opopeo por la decisión de ser autogobierno indígena, con la que dan un gran paso en la conquista de sus derechos políticos y autonomía".