Pueblo de Opopeo decide autogobernarse; Bedolla celebra la decisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de Opopeo, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, aprobó por mayoría el ejercicio del autogobierno indígena, en una consulta libre, previa e informada organizada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Más de 2 mil personas votaron a favor del "Sí" en asamblea celebrada este domingo, lo que convierte a Opopeo en la segunda comunidad del municipio en optar por este modelo de autogestión, sumándose así a un creciente número de localidades originarias que buscan administrar directamente sus recursos y formas de gobierno.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a más de 80 comunidades originarias, celebró la decisión y exhortó al Ayuntamiento de Salvador Escalante a respetar la voluntad popular, además de cesar los presuntos actos de desinformación y división entre los habitantes.
"Este día es histórico para Opopeo. La gran mayoría de sus Encargaturas decidieron, con más de 2 mil votos, decir sí al autogobierno", señaló el CSIM en un comunicado oficial.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó públicamente a la comunidad a través de redes sociales:
"Amplia felicitación al pueblo de Opopeo por la decisión de ser autogobierno indígena, con la que dan un gran paso en la conquista de sus derechos políticos y autonomía".
El CSIM también reconoció la labor del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, quienes acompañaron legalmente el proceso, y extendió un llamado a otras comunidades a emprender caminos similares de autodeterminación.
