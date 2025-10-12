San Miguel del Monte se mantiene como tenencia dependiente del ayuntamiento de Morelia

La consejera del IEM, Silvia Mauricio, informó que durante el ejercicio simultáneo no se registró ningún incidente: "La consulta transcurrió conforme a lo planeado. Estos son los resultados que se obtuvieron y no hubo incidentes de ningún tipo. Las cuatro consultas se llevaron de manera simultánea como estaba planeado y no se presentó ninguna cuestión que pudiera considerarse dentro de un parámetro no normal en una competencia".

Las urnas fueron colocadas en cuatro puntos de la cabecera de la tenencia indígena de San Miguel del Monte, en la cual se obtuvo 320 votos por el Sí y 259 por el NO al autogobierno; en Agua Escondida, una persona votó por el Sí y 53 por el no. En Piedras de Lumbre y El Páramo, cero personas votaron por el Sí y 104 por el no. Y en Las Torrecillas, 58 personas votaron por el Sí y 30 se negaron al presupuesto directo.

En San Miguel del Monte votaron en total 825 personas de las más de mil 300 que habitan en la tenencia.

