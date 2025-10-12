San Miguel del Monte se mantiene como tenencia dependiente del ayuntamiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un total de 446 votos por el NO y 379 por el SÍ, la tenencia de San Miguel del Monte decidió mantenerse como dependiente del ayuntamiento de Morelia tras realizarse la consulta indígena este domingo.
El conteo de los votos concluyó aproximadamente a las 15:00 horas sin que se registraran incidentes.
La votación se realizó en urnas, siendo este el método de elección que definieron los propios habitantes de la localidad.
Las preguntas que se les cuestionaron a las y los habitantes fueron:
¿Están de acuerdo con autogobernarse mediante el ejercicio del presupuesto directo?
¿Están de acuerdo en ejercer todas las funciones de gobierno establecidas en los artículos 330 del Código Electoral de Michoacán y el 118 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, y que, en consecuencia, se transfieran a la comunidad la parte proporcional de todos los fondos y ramos estatales y federales?
¿Están de acuerdo con que sea un consejo comunal integrado por un número igual de hombres y mujeres el que administre dicho presupuesto y sea responsable de su manejo?
La consejera del IEM, Silvia Mauricio, informó que durante el ejercicio simultáneo no se registró ningún incidente: "La consulta transcurrió conforme a lo planeado. Estos son los resultados que se obtuvieron y no hubo incidentes de ningún tipo. Las cuatro consultas se llevaron de manera simultánea como estaba planeado y no se presentó ninguna cuestión que pudiera considerarse dentro de un parámetro no normal en una competencia".
Las urnas fueron colocadas en cuatro puntos de la cabecera de la tenencia indígena de San Miguel del Monte, en la cual se obtuvo 320 votos por el Sí y 259 por el NO al autogobierno; en Agua Escondida, una persona votó por el Sí y 53 por el no. En Piedras de Lumbre y El Páramo, cero personas votaron por el Sí y 104 por el no. Y en Las Torrecillas, 58 personas votaron por el Sí y 30 se negaron al presupuesto directo.
En San Miguel del Monte votaron en total 825 personas de las más de mil 300 que habitan en la tenencia.
BCT