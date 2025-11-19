Michoacán

Profeco registró 10 quejas durante el Buen Fin 2025 en Michoacán

Profeco registró 10 quejas durante el Buen Fin 2025 en Michoacán
CYNTHIA ARROYO
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Michoacán registró un total de 10 quejas durante el Buen Fin, mismas que fueron resueltas por medio de conciliación, detalló José Antonio Medina García, delegado de la Profeco en el estado.

En entrevista, el delegado compartió que en esta edición el Buen Fin tuvo una duración oficial de cinco días —del 13 al 17 de noviembre—, periodo en el que, a nivel nacional, se impulsó un operativo. En Michoacán, precisó que para dicho operativo se instalaron tres módulos por parte de la Profeco: dos en Morelia y uno en Uruapan.

“A diferencia de otros años, este 2025 se tuvieron pocas quejas; la ventaja es que en el operativo las quejas pueden resolverse de manera inmediata. Solamente tuvimos 10 conciliaciones en todo el estado”
destacó el delegado, al mencionar que también se brindaron más de 100 asesorías a consumidores
Medina García señaló que las irregularidades detectadas se debieron principalmente a que algunos establecimientos no respetaban el precio exhibido al momento del cobro, además de casos de publicidad “engañosa”. Indicó que estas quejas se presentaron sobre todo en cadenas grandes o tiendas ubicadas en centros comerciales.

Aunado a esto, recordó que el año pasado se registraron 40 quejas; por ello, atribuyó la disminución a 10 en este 2025 a las campañas enfocadas al consumidor realizadas durante el año, así como a la permanencia de los módulos instalados por la Profeco durante la jornada del Buen Fin.

Te puede interesar:
Profeco resuelve 94% de quejas por el Buen Fin 2025 a favor de consumidores
Profeco registró 10 quejas durante el Buen Fin 2025 en Michoacán

RPO

Buen Fin
Profeco Michoacán
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com