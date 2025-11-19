Profeco registró 10 quejas durante el Buen Fin 2025 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Michoacán registró un total de 10 quejas durante el Buen Fin, mismas que fueron resueltas por medio de conciliación, detalló José Antonio Medina García, delegado de la Profeco en el estado.

En entrevista, el delegado compartió que en esta edición el Buen Fin tuvo una duración oficial de cinco días —del 13 al 17 de noviembre—, periodo en el que, a nivel nacional, se impulsó un operativo. En Michoacán, precisó que para dicho operativo se instalaron tres módulos por parte de la Profeco: dos en Morelia y uno en Uruapan.