Profeco resuelve 94% de quejas por el Buen Fin 2025 a favor de consumidores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último día del Buen Fin 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que hasta el momento se han recibido 209 inconformidades, de las cuales el 94 por ciento han sido resueltas a favor de los consumidores.
El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que desde el inicio del programa el pasado 13 de noviembre, se han brindado cerca de 15 mil asesorías a través de módulos en centros comerciales, brigadas itinerantes y el Teléfono del Consumidor.
“Continuamos con el Buen Fin, tenemos hasta el momento 209 inconformidades y se han atendido el 94% de ellas a favor de las personas consumidoras”, afirmó Escalante Ruiz durante la conferencia matutina de este lunes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.
El operativo de Profeco cuenta con el despliegue de mil 350 servidores públicos en los 32 estados del país, distribuidos en 169 módulos fijos y 337 brigadas itinerantes, instaladas especialmente en zonas de alto consumo.
De cara al último día de promociones, la Profeco hizo un llamado a la población para realizar compras informadas y responsables. Estas son sus recomendaciones clave:
Establecer un presupuesto antes de adquirir artículos como electrodomésticos, pantallas o electrónicos.
Verificar que el producto cuente con garantía sellada por el proveedor.
Confirmar que la oferta sea real y no represente un gasto innecesario.
Guardar o fotografiar el comprobante de compra para facilitar cambios o aclaraciones futuras.
En otro punto de su intervención, el procurador expuso los resultados del monitoreo semanal de remesadoras, destacando que Finabien se mantiene como la opción más conveniente para envíos de dinero a México, con un rendimiento de $7,459.82 pesos por cada $400 dólares, gracias a su bajo cobro de comisiones y un tipo de cambio promedio de $18.79 por dólar.
Finalmente, se informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en $23.59 pesos por litro. Entre las estaciones con mejores precios se encuentra una gasolinera Pemex en Veracruz, que ofrece el litro en $23.20 pesos, con márgenes de ganancia inferiores a los $2 pesos.
mrh