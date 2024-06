PRI Michoacán solicitará seguridad para nuevo presidente de Tiquicheo

El priísta reconoció preocupación por su alcalde electo, por ello, ante medios de comunicación solicitó seguridad al gobierno estatal para Reyes Tavera, ante el panorama de inseguridad en la zona de la Tierra Caliente michoacana:

"A mi me preocupa mucho la seguridad de Mario, pido atentamente al gobierno del estado medias de seguridad para él, ya lo hice para el presidente electo de Álvaro Obregón y no le han asignado escoltas, ojalá no tarde el tema con Mario porque obviamente la zona es riesgosa, y arriesgarse a ser presidente municipal en una zona como esa de entrada es una actitud heroica porque no cualquiera. Me preocupa su seguridad".