PRD Michoacán descarta alianza con el "Movimiento del Sombrero"; va en solitario rumbo a 2027

El argumento más sólido para ir solos radica en la experiencia previa en el nivel municipal. Ocampo Córdova destacó que, de los 19 municipios que el PRD gobernó, lograron triunfar en 14 de ellos de manera individual. "Por eso es que nosotros no le tememos a ir solos. Nos estamos preparando para ir solos, porque podemos ganar solos, sin necesidad de ir aliados con el PRI y con el PAN", aseveró el dirigente.

En cuanto a la relación con el "Movimiento del Sombrero", con presencia especialmente en Uruapan, el diálogo se ha debilitado significativamente. El perredista mencionó que existía una relación institucional sana con el expresidente Carlos Manzo, incluso cuando este estuvo cerca de ser candidato por una alianza PRD-PAN-PRD. Sin embargo, tras la llegada del diputado Conrado Paz a la bancada del PRD, la comunicación se ha interrumpido.

El PRD Michoacán interpreta que la intención de "la sombreriza" también podría ser la de competir en solitario, lo cual se alinea estratégicamente con sus propios planes. La preparación del PRD se centrará en la formación, capacitación, reposicionamiento de imagen y fortalecimiento de sus estructuras territoriales, elementos que considera fundamentales para cosechar triunfos electorales propios en el futuro cercano.

