PRD Michoacán descarta alianza con el "Movimiento del Sombrero"; va en solitario rumbo a 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octavio Ocampo Córdova, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, aclaró que la estrategia electoral del partido para el próximo ciclo será prepararse para competir de forma individual en las próximas elecciones. Esta decisión implica un distanciamiento de las alianzas con el PRI y el PAN, y descartando también al "Movimiento del Sombrero".
Ocampo Córdova justificó esta postura analizando los resultados electorales pasados y la dinámica política actual en Michoacán. El dirigente recordó que el PRD obtuvo un 9.8 % en la elección anterior, y su meta es crecer a partir de una estructura fortalecida. Aunque reconoció que cualquier bloque electoral necesitará eventualmente los votos perredistas para asegurar la gubernatura, la dirigencia se enfoca en la autosuficiencia.
El líder del PRD Michoacán señaló que, si bien el partido no tiene una identidad afín con el bloque que actualmente gobierna, tampoco descarta que otras alianzas sean viables. Respecto a la posibilidad de aliarse con el PRI y el PAN, el presidente del PRD indicó que dicha opción es "más difícil" y requeriría modificar los documentos básicos del partido, ya que el antecedente de una alianza con ellos no resultó favorable.
El argumento más sólido para ir solos radica en la experiencia previa en el nivel municipal. Ocampo Córdova destacó que, de los 19 municipios que el PRD gobernó, lograron triunfar en 14 de ellos de manera individual. "Por eso es que nosotros no le tememos a ir solos. Nos estamos preparando para ir solos, porque podemos ganar solos, sin necesidad de ir aliados con el PRI y con el PAN", aseveró el dirigente.
En cuanto a la relación con el "Movimiento del Sombrero", con presencia especialmente en Uruapan, el diálogo se ha debilitado significativamente. El perredista mencionó que existía una relación institucional sana con el expresidente Carlos Manzo, incluso cuando este estuvo cerca de ser candidato por una alianza PRD-PAN-PRD. Sin embargo, tras la llegada del diputado Conrado Paz a la bancada del PRD, la comunicación se ha interrumpido.
El PRD Michoacán interpreta que la intención de "la sombreriza" también podría ser la de competir en solitario, lo cual se alinea estratégicamente con sus propios planes. La preparación del PRD se centrará en la formación, capacitación, reposicionamiento de imagen y fortalecimiento de sus estructuras territoriales, elementos que considera fundamentales para cosechar triunfos electorales propios en el futuro cercano.
