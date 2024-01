¿Planeas casarte? El Registro Civil de Michoacán te invita la boda este 14 de febrero

Los requisitos son:

1.- Que los pretensos sean mayores de edad (18 años cumplidos).

2.- Solicitud de matrimonio por escrito (formato que proporciona la Oficialía del Registro Civil).

3.- Acta de nacimiento reciente (no mayor a 2 años a la fecha de expedición), de cada uno de los pretensos.

4.- Exámenes prenupciales realizados por institución médica pública y/o certificado médico con vigencia no mayor a 15 días, expedido por Médico con cédula profesional.

5.- Identificación oficial vigente en original y copia de los pretensos.

6.- Presentar dos testigos con identificación oficial vigente en original y copia, por cada uno de los pretensos. (Los padres no pueden ser testigos).

7.- Convenio para establecer el Régimen Patrimonial del Matrimonio.

Si es por separación de bienes , el convenio será proporcionado por el Registro Civil.

En caso de que el régimen patrimonial sea por Sociedad Conyugal, acudir ante un Notario Público para elaborar las capitulaciones matrimoniales, mismas que deberán ser presentadas junto con los demás requisitos.

8.- En caso de que uno de los pretensos sea divorciado y/o viudo, deberá presentar el acta certificada de divorcio reciente y/o defunción con vigencia no mayor a dos años, para acreditar tal hecho.

9.- En caso de que alguno de los pretensos sea de nacionalidad extranjera, presentar acta certificada de nacimiento debidamente apostillada y/o legalizada por la autoridad del lugar de origen y en caso de estar en idioma diverso al español, anexar traducción al español por perito traductor autorizado por la Secretaría de Gobernación vigente.

Cabe señalar que de acuerdo con el Registro Civil de Michoacán, alrededor de un 15 por ciento de los matrimonios que se celebran al año en la entidad se efectúan en febrero.

oag