Plan Michoacán: Invertirá IMSS 8 mmdp en el estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 40 acciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirá 8 mil millones de pesos en todo el estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
En entrevista, el delegado en la entidad, Miguel Ángel Van-Dick Puga, refirió que estas acciones están enfocadas en infraestructura hospitalaria, la mejora de las prestaciones médicas y sociales, además de las deportivas.
"Está perfectamente definido que a mayor seguridad social, más paz y más justicia social, primero es la justicia social y luego viene la paz", dijo.
Indicó que en infraestructura hospitalaria se tiene contemplado la creación de los Hospitales en Villas del Pedregal y en Zitácuaro; además de las Unidades Médicas Familiares (UMF's) tipo Plus para los municipios de La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia y Jacona; una unidad 2+1 para San Juan Nuevo Parangaricutiro; y la conversión de los 7 Hospitales Rurales (HR) a Hospitales Generales de Subzona (HGSz).
En la atención médica, comentó que para el nuevo Hospital de Villas del Pedregal y para el Hospital General Regional (HGR) no. 01 Morelia-Charo se tiene contemplado dos bunkers de radioterapia con una inversión superior a los 350 millones de pesos, lo que permitirá una atención en la entidad a los derechohabientes y evitar el traslado de atención a Querétaro, Ciudad de México o Guadalajara.
También, con las Unidades Médicas Familiares tipo Plus se expandirá los servicios de tomógrafo, además de contar con urgencias especializadas y enriquecer la cartera de servicios en otorrinolaringología y traumatología.
Y con la reconversión de los Hospitales Rurales a Hospitales Generales de Subzona permitirá no solo la atención a la población en general, sino también evitar el desplazamiento de los derechohabientes a la capital michoacana de aquellos que están en Huetamo, Villamar, Buenavista, Coalcomán, Ario, Paracho y Tuxpan.
Asimismo, permitirá la contratación de más especialistas acorde a la demanda que se tiene; hoy el IMSS en Michoacán tiene alrededor de 100 vacantes, principalmente en oncología, urología, radiología, cardiólogos, traumatólogos y oftalmólogos.
En prestaciones sociales y deportivas, Van-Dick Puga puntualizó que están autorizados 19 Centros Educativos de Cuidados Infantiles (CECI's), de los cuales ya están avanzados son Zamora, La Piedad y Jacona, toda vez que se cuenta con terreno donado por las autoridades municipales; la sorpresa es para el antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) "Francisco J. Múgica", toda vez que Nivel Central dijo no al terreno cuando se realizó la supervisión de factibilidad, pero con el Plan Michoacán se replanteó y habrá los recursos correspondientes.
Asimismo, se retomarán y fortalecerán los Centros de Seguridad Social en Morelia, Los Reyes y Lázaro Cárdenas, en los cuales se impulsará el programa de atención a los adultos mayores y estarán acompañados por los CECI's, además de que en Morelia se contempla una alberca olímpica con fosa de clavados.
