Plan Michoacán: Invertirá IMSS 8 mmdp en el estado

Indicó que en infraestructura hospitalaria se tiene contemplado la creación de los Hospitales en Villas del Pedregal y en Zitácuaro; además de las Unidades Médicas Familiares (UMF's) tipo Plus para los municipios de La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia y Jacona; una unidad 2+1 para San Juan Nuevo Parangaricutiro; y la conversión de los 7 Hospitales Rurales (HR) a Hospitales Generales de Subzona (HGSz).

En la atención médica, comentó que para el nuevo Hospital de Villas del Pedregal y para el Hospital General Regional (HGR) no. 01 Morelia-Charo se tiene contemplado dos bunkers de radioterapia con una inversión superior a los 350 millones de pesos, lo que permitirá una atención en la entidad a los derechohabientes y evitar el traslado de atención a Querétaro, Ciudad de México o Guadalajara.

También, con las Unidades Médicas Familiares tipo Plus se expandirá los servicios de tomógrafo, además de contar con urgencias especializadas y enriquecer la cartera de servicios en otorrinolaringología y traumatología.

Y con la reconversión de los Hospitales Rurales a Hospitales Generales de Subzona permitirá no solo la atención a la población en general, sino también evitar el desplazamiento de los derechohabientes a la capital michoacana de aquellos que están en Huetamo, Villamar, Buenavista, Coalcomán, Ario, Paracho y Tuxpan.