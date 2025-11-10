Resultados del Plan Michoacán se evaluarán cada 15 días: Bedolla

"Es distinto, tiene toque de mujer, de sensibilidad, muy diferente, y desde la indicación que dio a su gabinete a Rosa Icela, la secretaria de Gobernación, de consultar a las regiones para lograr construir el Plan Michoacán", dijo el gobernador este lunes en conferencia de prensa.

Bedolla apuntó que cada 15 días tendrán reunión con la presidenta Sheinbaum para evaluar los avances de las estrategias, que abarcan diferentes sectores como salud, educación, seguridad, bienestar, movilidad, mujeres, el campo, el agua, entre otros.

Asimismo, indicó que es relevante el tema del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que contempla 100 acciones con 12 líneas de trabajo, por lo que continuarán con las consultas y diálogo con diferentes sectores, organizaciones, universitarios y comunidades indígenas, por mencionar algunos.

Por último, reiteró que en esta semana se espera la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del general Ricardo Treviña, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tanto en Uruapan como en Morelia.

Acotó que, en comparación con los planes de otros sexenios, este es distinto porque se reflejará de manera inmediata y aseguró que dará un resultado totalmente distinto; cabe mencionar que este plan cuenta con presupuesto federal, estatal y de la iniciativa privada.

La estrategia y programa se lanza una semana después de la muerte del exedil Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue asesinado durante el décimo octavo Festival de Velas en Uruapan, el pasado 1 de noviembre, por parte de un joven menor de edad originario de Paracho.