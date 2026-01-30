Michoacán

Pide Bedolla a jueces actuar con ética y garantizar justicia en Michoacán

Hoy se dio la vinculación a proceso a César Alejandro “N” y Alfredo “N”, por homicidio calificado y secuestro exprés agravado, respectivamente
Pide Bedolla a jueces actuar con ética y garantizar justicia en Michoacán
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Mayor responsabilidad y actuar con ética fue el llamado que hizo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al pedir a las juezas y los jueces de los Poderes Judiciales de la Federación y del Estado que haya justicia en los dos casos que se lograron judicializar.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, el mandatario estatal confió en que los casos prosperarán y se atenderá el clamor de justicia que tienen los michoacanos en dos casos muy sentidos.

Fue durante el transcurso de la mañana que las audiencias contra César Alejandro “N” y Alfredo “N” se concretaron en la vinculación a proceso, la primera por homicidio calificado por su probable participación en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, y el segundo por secuestro exprés agravado de los tres integrantes de la familia Mújica Hernández.

Te puede interesar:
Vinculan a proceso a El Botox por el homicidio de Bernardo Bravo
Pide Bedolla a jueces actuar con ética y garantizar justicia en Michoacán
“Estamos atentos en ellos, tenemos que pedirles al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial del Estado que actúen con mucha ética. Nosotros ya hicimos nuestra parte y ahora requerimos que las juezas y jueces atiendan el llamado de justicia del pueblo de Michoacán”
resaltó

Inclusive, dijo tener confianza plena de que no habrá libertad a quienes hoy están vinculados a proceso, por lo que reiteró que habrá justicia para los familiares, amigos y el pueblo de Michoacán.

Te puede interesar:
Presunto autor del crimen de familia desaparecida en Morelia se queda en la cárcel por vinculación a proceso
Pide Bedolla a jueces actuar con ética y garantizar justicia en Michoacán

RPO

Alfredo Bedolla
Justicia en Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com