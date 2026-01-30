Pide Bedolla a jueces actuar con ética y garantizar justicia en Michoacán

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Mayor responsabilidad y actuar con ética fue el llamado que hizo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al pedir a las juezas y los jueces de los Poderes Judiciales de la Federación y del Estado que haya justicia en los dos casos que se lograron judicializar.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, el mandatario estatal confió en que los casos prosperarán y se atenderá el clamor de justicia que tienen los michoacanos en dos casos muy sentidos.

Fue durante el transcurso de la mañana que las audiencias contra César Alejandro “N” y Alfredo “N” se concretaron en la vinculación a proceso, la primera por homicidio calificado por su probable participación en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, y el segundo por secuestro exprés agravado de los tres integrantes de la familia Mújica Hernández.