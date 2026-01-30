Vinculan a proceso a El Botox por el homicidio de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- César N., alias "El Botox", fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez.

Durante la audiencia de vinculación, el juez de control, indicó que "con carácter de probable, César N. es la persona que participó en el hecho", esto con base a los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Michoacán.

Para tal determinación fueron claves los testimonios de Alma y Miguel, ambos identificaron a el Botox como líder de una célula criminal que opera en Tierra Caliente. La mujer mencionó que el detenido es quien decide "quien vivía y quién moría", además de que lo señala como el responsable de la desaparición de su pareja sentimental, quien fuera obligado a ser "halcón" de Los Blancos de Troya.

Mientras que Miguel narró que, al negarse a trabajar como halcón, fue golpeado con tablas el 21 de octubre del 2025, ese mismo día el propio Botox le expresó en tono de amenaza "si me chingué ojete del limonero, que no te chingue a ti".

Tras la vinculación a proceso, la defensa de César N., solicitó que el plazo de investigación complementaria fuera de 6 meses, petición que no alegó la FGE, pero sí la asesoría jurídica. Sin embargo, el juez determinó que 4 meses sería suficiente para la investigación.

En este sentido, será el próximo 30 de mayo cuando se dé la audiencia primera de juicio oral.