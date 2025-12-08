Pese a protesta de sindicatos, Bedolla afirma que la prioridad son los ciudadanos y el servicio de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las manifestaciones de los sindicatos de Salud en Michoacán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la prioridad son los ciudadanos y la atención que se les brinda en los hospitales.
Pese a que desde hace meses iniciaron las protestas por parte de varios sindicatos de Salud en la entidad para exigir mayor presupuesto y, con ello, cubrir prestaciones a trabajadores eventuales y otros temas, el mandatario dijo que es el IMSS Bienestar el que debe intervenir en el tema.
Apenas la noche de este domingo y la madrugada del lunes, los integrantes de los diversos sindicatos, que bloquearon varias calles durante la última semana en la ciudad de Morelia, arribaron a la sesión del Congreso del Estado en la que se aprobó el presupuesto para 2026; sin embargo, no fueron atendidos.
Debido a la toma del Congreso del Estado, los legisladores realizaron la sesión en el Hotel Fiesta Inn en Altozano, pero los agremiados estuvieron afuera con cartulinas, música de banda y, en algún punto, comenzaron a golpear los cristales para ser atendidos por los legisladores, aunque, pese al frío y el transcurso de las horas, no lograron entablar un diálogo con ellos.
