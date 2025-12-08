Pese a protesta de sindicatos, Bedolla afirma que la prioridad son los ciudadanos y el servicio de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las manifestaciones de los sindicatos de Salud en Michoacán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la prioridad son los ciudadanos y la atención que se les brinda en los hospitales.

Pese a que desde hace meses iniciaron las protestas por parte de varios sindicatos de Salud en la entidad para exigir mayor presupuesto y, con ello, cubrir prestaciones a trabajadores eventuales y otros temas, el mandatario dijo que es el IMSS Bienestar el que debe intervenir en el tema.