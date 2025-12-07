“Que la presidenta nos escuche”, familiares de Maritza marchan en Morelia

La familia teme que, como con Maritza, la omisión de las autoridades se repita, por ello buscan que su mensaje llegue a las esferas nacionales, y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La insistencia de que llegue el mensaje a la presidenta, es por el miedo, por la incertidumbre de que no se está haciendo algo aquí como no se hizo con mi hermana. Ya es de conocimiento público que mi hermana realizó denuncias previas incluso años antes de lo que estaba sucediendo, y pues no hubo un apoyo, una cobertura hacia ella de estabilidad y de seguridad”.

Hasta el momento la familia Espino no ha recibido amenazas, tampoco se ha contactado Luis Felipe, pero el miedo es permanente.

Ya son 15 días de búsqueda de las pequeñas, y 8 días de que Maritza fue localizada sin vida.

