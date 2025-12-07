“Que la presidenta nos escuche”, familiares de Maritza marchan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, familiares y amigos de Maritza Espino recorrieron el centro de Morelia exigiendo justicia por su feminicidio y la localización inmediata de sus hijas, Sofía (6 años) y Natalia Duarte Espino (4 años), desaparecidas desde el 18 de noviembre sustraídas por su padre, José Luis “N.”.
La marcha partió de la plaza Villalongín y llegó a Palacio de Gobierno, con pancartas que clamaban “Justicia para Maritza” y las fichas de búsqueda de las pequeñas "Sofía y Natalia”.
Diana Espino, hermana mayor de la víctima, lideró el contingente: “Sí ha habido más información, nos dicen que las niñas ya pueden estar fuera del país. No es algo seguro, no es que estemos completamente seguros, pero es una posibilidad porque él tiene nacionalidad de allá y en algunas ocasiones hubo amenazas hacia mi hermana de que él tenía esta posibilidad y tenía este plan de sacar a las niñas del país”.
Maritza Espino, de 28 años, fue asesinada presuntamente por José Luis. La mujer ya lo había denunciado, incluso había solicitado una orden de restricción. La última videollamada con su familia fue el 24 de noviembre, cuando amenazó a Sofía para obligar a Maritza a verlo.
La familia teme que, como con Maritza, la omisión de las autoridades se repita, por ello buscan que su mensaje llegue a las esferas nacionales, y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“La insistencia de que llegue el mensaje a la presidenta, es por el miedo, por la incertidumbre de que no se está haciendo algo aquí como no se hizo con mi hermana. Ya es de conocimiento público que mi hermana realizó denuncias previas incluso años antes de lo que estaba sucediendo, y pues no hubo un apoyo, una cobertura hacia ella de estabilidad y de seguridad”.
Hasta el momento la familia Espino no ha recibido amenazas, tampoco se ha contactado Luis Felipe, pero el miedo es permanente.
Ya son 15 días de búsqueda de las pequeñas, y 8 días de que Maritza fue localizada sin vida.
BCT